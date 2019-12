Griswoldowie powrócą w serialu HBO Max

Jak podaje portal Variety HBO Max pracuje nad serialem o losach rodziny Griswoldów, znanej z serii filmów z cyklu W krzywym zwierciadle. Serial komediowy miałby skupić się na członkach tytułowego klanu, którzy powracają z wakacyjnych wojaży do domu. Produkcja ma pokazywać ich życiowe perypetie na przedmieściach Chicago, gdzie mieszkają. Producentem wykonawczym projektu jest gwiazda Teorii wielkiego podrywu, Johnny Galecki. Scenariusz do serialu napisze Tim Hobert, który również będzie pełnił tę sama funkcję, co Galecki.

Seria W krzywym zwierciadle została zapoczątkowana w 1983 roku i doczekała się czterech kontynuacji. Ostatnia z nich, W nowym zwierciadle: Wakacje weszła do kin w 2015 roku, jednak nie zebrała pochlebnych opinii.