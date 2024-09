Grotesquerie w pierwszym zwiastunie. Nowa seria od twórcy American Horror Story

fot. FX

Travis Kelce to znany zawodnik futbolu amerykańskiego i partner Taylor Swift, który właśnie wchodzi do branży rozrywkowej. Jego pierwszym projektem będzie Grotesquerie, czyli nowa horrorowa seria od Ryana Murphy’ego, twórcy American Horror Story i American Crime Story. Serial już pod koniec września zadebiutuje w stacji FX, oferując widzom kolejną historię grozy z politycznymi i społecznymi komentarzami, charakterystycznymi dla ostatnich dzieł Murphy’ego. Fani jego twórczości nie będą mogli przejść obok Grotesquerie obojętnie.

Grotesquerie – zwiastun

Grotesquerie – o czym jest?

Serial przedstawi historię detektyw Lois Tryon, która prowadzi śledztwo w sprawie serii ohydnych zbrodni, które zaniepokoiły małą społeczność. Kobieta uważa, że ​ przestępstwa mają osobisty charakter, jakby ktoś lub coś z niej drwiło. Lois zmaga się z napiętą relacją z córką, mężem przebywającym od dłuższego czasu w szpitalu i własnymi wewnętrznymi demonami. Nie mając żadnych wskazówek i nie wiedząc, dokąd się zwrócić, przyjmuje pomoc siostry Megan, zakonnicy i dziennikarki „Catholic Guardian”. Siostra Megan, mająca własną trudną przeszłość, widziała wszystko co najgorsze w ludzkości, a mimo to nadal wierzy w zdolność do czynienia dobra. Gdy uda im się odnaleźć i połączyć wskazówki, wpadają w pułapkę złowrogiej intrygi, która wydaje się rodzić więcej pytań niż odpowiedzi.

W obsadzie poza Kelce znaleźli się również Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance, Lesley Manville, Micaela Diamond, Nicholas Alexander Chavez oraz Raven Goodwin.

Grotesquerie – premierę zaplanowano na 25 września na FX i 26 września na platformie Hulu. Obecnie nie wiadomo, kiedy serial dostępny będzie w polskiej ofercie Disney+.