Groznawstwo nowym kierunkiem UAM w Poznaniu. Studia dla miłośników gier

fot. pexels.com / JÉSHOOTS

Gry z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością i stają się coraz bardziej dochodowym biznesem. Nic więc dziwnego, że ludzie interesują się tą branżą i wiążą z nią swoje zawodowe plany na przyszłość. Z pomocą takim osobom wychodzi Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tamtejszym Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej jeszcze w tym roku może wystartować nowy kierunek studiów: groznawstwo.

W opisie na oficjalnej stronie czytamy, że jest to kierunek tworzony z myślą o wszystkich miłośnikach gier, a program studiów przygotowany został z myślą o pracy m.in. w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych, studiach deweloperskich czy firmach i instytucjach związanych z analizą trendów kulturowych oraz promocją mediów. Studenci wezmą udział m.in. w zajęciach i wykładach z historii gier, scenopisarstwa, a także krytyki i publicystyki gier wideo. Brzmi to naprawdę interesująco i bez wątpienia przyciągnie wiele osób, trudno jednak powiedzieć czy taka wiedza rzeczywiście będzie pomocna później przy poszukiwaniu pracy.

Liczymy na pasjonatów, którzy do nas przyjdą, ale chcemy ich wyposażyć w odpowiednie narzędzia analityczno-interpretacyjne. Zamysł jest taki, by kształcić osoby, które będą o tych grach mówić i pisać, ale chcemy także, by to oni animowali rynek gier wideo, by potrafili wykorzystać je w edukacji, animacji kultury, a nawet w terapii. Możliwości jest bardzo wiele - mówi prof. Wojciech Otto, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.

Z dokładnym programem, a także wymogami rekrutacyjnymi na kierunku groznawstwo możecie zapoznać się na oficjalnej stronie kierunku.