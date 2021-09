Grzesznica - zwiastun 4. sezonu. Ospała wyspa wybudzone zbrodnią

Fot. USA Network/materiały prasowe

The Sinner wraca na mały ekran z kolejną częścią! W 4. sezonie zobaczymy jak obecnie już emerytowany Harry Ambrose wciąż jest wstrząśnięty swoją ubiegłą sprawą. Trauma nie daje mu spokoju. Udaje się więc ze swoją partnerką Sonyą na piękną wyspę, by odzyskać siły. Niespodziewanie jednak dochodzi do tragedii z udziałem córki jednej z ważnych lokalnych rodzin. Harry Ambrose zostaje zaangażowany do pomocy w śledztwie, jednak zostaje przy okazji wciągnięty w tajemnicę rosnącej paranoi, która ogarnie całą wyspę, wywracając do góry nogami do tej pory ospałe i spokojne miejsce turystyczne.

Sezon 4 Grzesznicy będzie miał osiem odcinków. W obsadzie pojawią się takie nazwiska jak: Bill Pullman, Jessica Hecht, Frances Fisher, Alice Kremelberg, Neal Huff, Cindy Cheung, Ronin Wong i Michael Mosley. Showrunnerem jest Derek Simonds. Pełni także funkcję producenta wykonawczego razem z Jessicą Biel, Michelle Purple, Charlie Gogolakiem, Adamem Bernsteinem i Niną Braddock.

Grzesznica - premiera 13 października. Jesteście gotowi na kolejną zagadkę?