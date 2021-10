Guardians of the Galaxy - gracze dostosują rozgrywkę i poziom trudności do swoich potrzeb

fot. Square Enix

Do premiery Marvel’s Guardians of the Galaxy pozostało już naprawdę niewiele czasu. Nic więc dziwnego, że do sieci trafiają nie tylko kolejne materiały promocyjne, ale też szczegóły dotyczące rozgrywki. Tym razem ujawniono, jakich ustawień możemy spodziewać się w tej nadchodzącej produkcji.

Twórcy zapewniają na oficjalnej stronie gry, że gracze będą mogli dostosować doświadczenie do swoich potrzeb. Poza standardowymi opcjami, takimi jak możliwość wyboru wersji językowej czy napisów (do wyboru m.in. polski dubbing i napisy), pojawią się tu również pewne bardziej zaawansowane ustawienia. Dzięki nim będziemy mogli włączyć lub wyłączyć kolorowe oznaczenie interaktywnych obiektów, uruchomić automatyczne wygrywanie każdej Zbiórki oraz sekwencji QTE, a także zwiększyć spowolnienie podczas wyboru umiejętności towarzyszy sterowanych przez sztuczną inteligencję. Pomyślano też o streamerach i youtuberach: będą oni mogli wyłączyć licencjonowaną muzykę, co powinno zmniejszyć ryzyko usuwania ich materiałów z sieci.

Marvel's Guardians of the Galaxy - premiera 26 października na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.