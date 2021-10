Guardians of the Galaxy - premierowy zwiastun gry zapowiada szaloną przygodę

fot. Square Enix

Do debiutu Marvel’s Guardians of the Galaxy na sklepowych półkach pozostały jeszcze dwa tygodnie, ale wydawca już teraz zdecydował się udostępnić w sieci premierowy zwiastun tej ciekawie zapowiadającej się produkcji, która przedstawi szalone przygody grupy superbohaterów znanej jako Strażnicy Galaktyki. Przypominamy, że gracze bezpośrednio pokierują wyłącznie Star-Lordem, ale nie tu zabraknie możliwości wydawania komend kompanom i wykorzystywania w walce oferowanych przez nich umiejętności. Istotną role ma odegrać też historia oraz podejmowane w jej toku wybory moralne.

Marvel's Guardians of the Galaxy - premiera 26 października na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Produkcja Eidos Montreal i Square Enix trafi też na Nintendo Switch, ale w chmurze - do zabawy niezbędne będzie stałe i stabilne połączenie z internetem.