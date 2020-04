Guerilla Games szuka scenarzysty do pracy przy nowym projekcie

Guerilla Games zatrudnia - to nic nowego, bo w ostatnich tygodniach często można przeczytać informacje na temat tego holenderskiego studia. Wedle plotek ma ono pracować nad kontynuacją Horizon: Zero Dawn. Najpierw ogłoszono, że twórcy szukają rąk do pracy przy nowym projekcie dla PlayStation 5, a teraz poszukiwany jest scenarzysta mający doświadczenia w tworzeniu historii w "grach z gatunku RPG w otwartym świecie, grach online i MMORPG".

Tym razem przy ogłoszeniu o pracę nie ma informacji o kolejnej generacji konsoli PlayStation ale chyba nikt nie ma złudzeń, że studio pracuje nad projektem właśnie na kolejne urządzenie Sony.

Oficjalnie nikt nie mówi, że chodzi o sequel przygód Aloy, jednak nieoficjalnie od czasu do czasu pojawiają się takie pogłoski. W tym między innymi od Janiny Gavankar, aktorki głosowej, które swego czasy powiedziała, że ponownie wciela się w postać Tatai, którą poznaliśmy w dodatku do gry z 2017 roku.