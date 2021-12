W górach szaleństwa zaadaptowane przez Netflix? Guillermo del Toro po 15 latach może powrócić do projektu

Źródło: Zysk i S-ka/materiały prasowe

Guillermo del Toro to reżyser i producent filmowy, znany między innymi z Labiryntu Fauna czy Kształtu wody. Artysta od lat pracuje nad adaptacją filmową głośnego dzieła W górach szaleństwa autorstwa H.P. Lovecrafta, które jest uznawane za jedną z najwybitniejszych pozycji w dorobku pisarza. Przez lata projekt natrafiał na różne przeszkody. Wygląda jednak na to, że po 15 latach pomysł może zostać wreszcie zrealizowany.

I to w o wiele ciekawszy sposób, niż miał szansę lata temu.

W górach szaleństwa - czemu nie zostało zaadaptowane wcześniej?

Guillermo del Toro i Matthew Robbins napisali scenariusz do produkcji w 2006 roku. Warner Bros. zrezygnowało jednak z projektu, ponieważ studio zdało sobie sprawę, że nie interesuje ich wierna adaptacja dzieła Lovecrafta, pełnego potworów i szaleństwa. Później Universal Pictures zdobyło prawa do dystrybucji filmu, jednak ich wizja nie współgrała z pomysłem reżysera. Chcieli pełnego akcji blockbustera z kategorią PG-13, więc Guillermo del Toro odmówił.

Czy Guillermo del Toro stworzy produkcję dla Netflixa na podstawie dzieła Lovecrafta?

W podcaście The Kingcast reżyser został spytany o to, czy biorąc pod uwagę jego współpracę z Netflixem, jest szansa na to, że powróci do adaptacji W górach szaleństwa Lovecrafta.

Cóż... Spróbuj zgadnąć, jakie były pierwsze projekty, które pokazałem [śmiech]. Przeszukałem szuflady i znalazłem Hrabiego Monte Christo i W górach szaleństwa. Były to jedne z prac, które zaprezentowałem najpierw. Jeśli chodzi o W górach szaleństwa, to scenariusz, który pomagałem pisać 15 lat temu, nie jest już tym, z którym chciałbym pracować teraz. Więc muszę go przepisać. Nie tylko po to, by zmniejszyć skalę, ale też dlatego, że w przeszłości starałem się wprowadzić elementy, które pomogłyby mu przejść przez studyjną maszynerię.

Jaka może być możliwa adaptacja?

Guillermo del Toro przyznał, że już nie musi starać się wpasować w wymogi studyjne, ani robić z adaptacji na siłę blockbustera. Ma większą wolność twórczą i może pójść w znacznie dziwniejsze rejony. Nazwał też przygotowane zakończenie jedną z najbardziej intrygujących i niepokojących rzeczy, jakie ma w zanadrzu.