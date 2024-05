Gwiazda Pogromców duchów krytykuje nowego Kruka. "Dla mnie to Brandon jest Krukiem"

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowa wersja Kruka, którego w oryginalnym filmie sprzed lat grał Brandon Lee, który zmarł na planie podczas kręcenia w wyniku wypadku, jest krytykowana jeszcze na długo przed premierą. Krytyka wzmogła się po prezentacji pierwszego zwiastuna filmu z Billem Skarsgardem w roli głównej, po której wielu aktorów i reżyser poprzedniej wersji wypowiedzieli się otwarcie na temat nadchodzącej produkcji Lionsgate i to w niepochlebnych słowach. Do niezadowolonych głosów dołącza też Ernie Hudson, który wcielał się w oryginalnym filmie w sierżanta Daryla Albrechta.

To dla mnie bardzo trudne. Kocham Kruka i jestem wdzięczny, że byłem jego częścią i mówię to po tak wielu latach. Nawet teraz jest to bardzo, bardzo trudne. [...] Dla mnie to Brandon jest Krukiem. Uwielbiam Jamesa O'Barra, jest dobrym przyjacielem i cieszę się, że seria idzie naprzód, ale Eric Draven to Brandon, a próbują bazować nową wersję na tym. To Kruk, ale to mogą być też inne historie. Brandon już był Erickiem i ta wersja jest jego. Trudno jest mi myśleć o kimś innym w tej roli. Ale cieszę się ich szczęściem. To rynek, jest też grupa fanów, ale zróbcie to inaczej. Nikt się ze mną nie skontaktował przy okazji nowego filmu, ale dobrze im życzę. Nie mam zamiaru tego obejrzeć, bo idzie za tym zbyt wiele emocji.

Kruk - o czym jest film?

Za kamerą stoi Rupert Sanders, którego znamy choćby z filmu Ghost in the Shell. Bill Skarsgard gra tytułową rolę, a FKA Twigs wciela się w jego ukochaną. Natomiast Danny Huston gra główny czarny charakter. Budżet to 50 mln dolarów. Projekt, podobnie jak Kruk z 1994 roku, jest oparty na komiksie Jamesa O'Barra.

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Premiera nowego Kruka po opóźnieniu jest zaplanowana na 23 sierpnia 2024 roku.