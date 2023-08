Gwiezdne Wojny: Ahsoka - gdzie przebywała bohaterka do tej pory? Twórca intryguje

fot. Disney+

Reklama

W nowym wideo o kulisach serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka twórca, scenarzysta i producent Dave Filoni ujawnił, że na początku wydarzeń bohaterka przebywa na obrzeżach galaktyki. Dopiero, gdy docierają do niej plotki o powrocie Wielkiego Admirała Thrawna decyduje się zwerbować przyjaciół do pomocy. Przypomnijmy, że według finału serialu animowanego Star Wars Rebelianci Wielki Admirał Thrawn oraz towarzyszący mu Ezra Bridger skoczyli do Nieznanych Regionów galaktyki i przez lata słuch o nich zaginął.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - jaka jest bohaterka?

Filoni dodaje, że na tym etapie Ahsoka jest jak samotny samuraj krążący po galaktyce i pomagający komu tylko może. Cały czas jednak wypatruje większego zła, które mogłoby zagrozić Nowej Republice i temu, co jest w niej dobre. Wówczas na nie trafia i takim sposobem objawia się ono w osobie Wielkiego Admirała Thrawna.

Co więcej, Filoni nazywa Sabine Wren Padawanką Ahsoki, więc będzie ona przez nią szkolona. Wren jednak nie jest osobą wrażliwą na Moc.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - premiera z 22 na 23 sierpnia o 3:00 w nocy na platformie streamingowej Disney+.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - zdjęcia