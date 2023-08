Gwiezdne Wojny: Ahsoka - plakaty postaci. Sabine Wren z mieczem świetlnym

fot. Disney+

Trwa promocja serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Tym razem możemy przyjrzeć się plakatom postaci, które w tej historii odegrają ważne role. Mamy tutaj takie osoby jak Ahsoka Tano, Sabine Wren, Baylan, Shin, Morgan oraz Hera. Najciekawsze jest to, że Sabine Wren jest na plakacie z zielonym mieczem świetlnym w dłoni. To prawdopodobnie jest ten sam miecz, który należał do jej przyjaciela Ezry Bridgera z animacji Star Wars Rebelianci. Fani spekulują, że być może Sabine okaże się w serialu wrażliwa na Moc.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - plakaty

Na ten moment brakuje plakatu Wielkiego Admirała Thrawna oraz wspomnianego Ezry Bridgera. Obaj w promocji są mało wykorzystywani, więc najpewniej twórcy chcą utrzymać ich w tajemnicy.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - Shin

Serial skupia się na Ahsoce, która razem z towarzyszami poszukuje Wielkiego Admirała Thrawna. Dawnym imperialny wojskowy może być wielkim zagrożeniem dla galaktyki, ale czy na pewno nim jest?

Star Wars: Ahsoka - premiera 23 sierpnia 2023 roku w Disney+. Na start dwa odcinki.