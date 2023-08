Star Wars: Ahsoka - inspiracje Gandalfem i brutalny Thrawn. Nowe zdjęcia i komentarze

fot. EW.com

Portal Entertainment Weekly opublikował obszerny artykuł o serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka, w którym jest sporo informacji oraz wypowiedzi aktorów oraz twórców.

Ahsoka niczym Gandalf

Sama Rosario Dawso porównuje Ahsokę na tym etapie życia do Gandalfa Białego z Władcy Pierścieni. Tym się inspirowali.

- Widzieliście w animacji, że jak powróciła to w białym stroju. Podobało mi się w tym pomyśle to, że to dodawało jej kolejnej warstwy. Dużo z Davem rozmawialiśmy o Gandalfie Szarym i Gandalfie Białym. O tym, jak to przejście wyglądało u Ahsoki i o tym, jaką jest ona świetną przywódczynią, ale wciąż ma miejsce do rozwoju.

Czytamy, że Rosario Dawson trenowała z kaskaderami wiele miesięcy, by być przekonująca na ekranie jak wojowniczka walcząca dwoma mieczami świetlnymi. Aktorka opisuje Ahsokę na początku jej serialu jako postać w stylu samotnego wilka. Jest trochę jak samuraj z określonym celem: dorwać Thrawna, który ma pomóc jej odnaleźć jej przyjaciela Ezrę Bridgera (Eman Esfandi).

Pomaga jej w tym Mandalorianka, Sabine Wren (Bordizzo). Aktorka tłumaczy, że także miesiącami trenowała z kaskaderami, aby nauczyć się doskonałej walki mieczem świetlnym. W filmie ma zielony miecz należący wcześniej do Ezry Bridgera.

Mary Elizabeth Winstead debiutuje w roli generał Hery Syndulli. Aktorka wyjaśnia, że po dostaniu roli, od razu zabrała się za oglądania całego serialu Star Wars Rebelianci, aby poznać swoją postać. Co ciekawe, Winstead była już wcześniej na planie Gwiezdnych Wojen. Kilka tam temu odwiedziła swojego męża Ewana McGregora z ich dzieckiem na planie Obi-Wana. Sama aktorka zastanawia się, czy to może Deborah Chow (reżyserka serialu) nie zasugerowała Filoniemu jej do roli Hery. Winstead ze śmiechem wspomina, że ich dwuletni syn ma swojego Grogu oraz Lolę z Obi-Wana, a także wiele figurek Kenobiego, na które mówi "dada", bo wie, że to jego tata.

Star Wars: Ahsoka - złoczyńcy

Diana Lee Inosanto powraca jako Morgan Elsbeth, sojusznika Thrawna. Widzieliśmy ją w 2. sezonie The Mandalorian. Aktorka jest mistrzynią sztuk walki, córką legendarnego Dana Inosanto i chrześniaczką samego Bruce'a Lee. Sama w rozmowie cieszy się, że znow mogła na ekranie wykorzystać swoje umiejętności, więc tym samym sugeruje, że ma sceny walki. Wspomina, że w młodości jej ojciec zabrał ją i innych uczniów na seans Gwiezdnych Wojen. Po nim kupiła od razu plastikowy miecz świetlny, którym trenowała z ojcem. Śmieje się, że całe życie przygotowywała się do tej roli.

Lars Mikkelsen wciela się w Wielkiego Admirała Thrawna, który jest kultową postacią Gwiezdnych Wojen od lat 90. To tam zadebiutował w książkach Timothy'ego Zahna, które uratowały Gwiezdne Wojny od niebytu, bijąc rekordy popularności na całym świecie.

- Do pewnego stopnia jest on brutalny, ale nie jest głupi. Wykorzystuje otaczającą go kreatywność i to mi się podoba. Nie zabija ludzie dla zabawy. Jest kilka kroków przed wszystkimi - mówi Mikkelsen.

Aktor opowiada, że aby stać się niebieskoskórym kosmitą spędzał dziennie kilka godzin, by charakteryzatorzy go przemienili.

Wszystkie rozmowy przeprowadzono przed wybuchem strajku aktorów. Premiera serialu 23 sierpnia w Disney+.