Akolita zapowiada się ciekawie. Aktorki o biczu świetlnym i "Force-Fu"

Ważną częścią serialu Gwiezdne Wojny: Akolita są sceny sceny walk. Poniżej możecie zobaczyć wideo zza kulis, na którym pokazano przygotowaną choreografię, a także przeczytać wypowiedzi aktorek, które wcielą się w wyjątkowe wojowniczki Jedi - jedna z nich musiała nauczyć się posługiwać biczem świetlnym, a druga "Force-Fu".

Rebecca Henderson o biczu świetlnym

Rebecca Henderson w serialu zagra Vernestrę Rwoh, wojowniczkę Jedi, która używa nietypowej broni - bicza świetlnego. Aktorka w rozmowie z portalem ComicBook została spytana o to, czy trening różnił się od tego, jaki mieli aktorzy, posługujący się mieczem świetlnym. Odpowiedziała:

Trening nie różnił się za bardzo. Ale zakładam, że bicz świetlny jest bardzo niebezpieczny. Choć nie było wielu różnic, to bardzo ważna była praca nadgarstkiem. W dodatku, jak widać na ujęciu, to coś, czego nie widziałam przed sobą.

Henderson potwierdziła, że użyto VFX, by bicz świetlny działał. Dopiero niedawno zobaczyła, jak wygląda finalny efekt. Bardzo jej się spodobał.

Warto przypomnieć, że choć bicz świetlny nie pojawił się jeszcze na ekranie, to nie jest to nowy koncept - po raz pierwszy wprowadzono go w komiksie z 1985 roku i dzierżyła go Lumiya.

Carrie-Anne Moss o "Force-Fu"

Carrie-Anne Moss z kolei zagra Indarę, mistrzynię Jedi, która posługuje się intrygującym połączeniem kung fu i Mocy. Aktorka w programie Good Morning America opowiedziała, w jaki sposób doskonaliła ten sposób walki, przez wiele osób ochrzczony jako “Force-Fu”:

Na planie była obecna kobieta, która pomagała nam odkryć, w jaki przywołalibyśmy Moc. Używaliśmy dużo ruchów kung fu. Walka w całości opierała się właśnie na kung fu - reszta to odkrycie, w jaki sposób posługiwałbyś się Mocą. Wierzyłam, że będę wiedzieć, jak to zrobić, choć potrzebowałam odrobiny pomocy.

Gwiezdne Wojny: Akolita - nowe wideo zza kulis

Na nowym wideo zza kulis możecie nieco lepiej przyjrzeć się scenom walki z Akolity i zobaczyć, co na ich temat mają do powiedzenia aktorzy.

Gwiezdne Wojny: Akolita - plakaty przedstawiające bohaterów

