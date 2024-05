Gwiezdne Wojny: Akolita - czy wojownik z czerwonym mieczem świetlnym to Sith? Nowa teoria wskazuje inaczej

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gwiezdne Wojny: Akolita już niedługo pojawi się na Disney+ i zaoferuje fanom coś zupełnie nowego. Fabuła serialu dzieje się na 100 lat przed wydarzeniami z 1. części Gwiezdnej Sagi, czyli Mrocznego widma i skupi się na Zakonie Jedi, który bada sprawę tajemniczych morderstw, za które winą obarcza się byłą uczennicę jednego z mistrzów. Zwiastuny zdradziły również pojawienie się postaci z czerwonym mieczem świetlnym i hełmem, który zasłania twarz, co od razu sugeruje pojawienie się Sithów w tej opowieści. Czy aby na pewno? Nowa teoria bazująca na powieści sprzed 12 lat wskazuje, że może chodzić o coś jeszcze innego.

Gwiezdne Wojny: Akolita - czy wojownik z czerwonym mieczem świetlnym to Sith? Nowa teoria

Showrunnerka serialu, Leslye Headland, wielokrotnie podkreślała, że jest fanką Legend, czyli niekanoniczych historii, które powstawały w świecie Gwiezdnych Wojen sprzed przejęcia marki przez Disneya. Jedna z takich powieści, która opowiadała o Darth Plagueisie, mistrzu Palpatine'a, może stanowić klucz do zrozumienia fabuły Akolity. W powieści Jamesa Luceno pojawił się nie tylko Plagueis, ale i jego mistrz, Darth Tenebrous. Mistrz i uczeń, wedle starożytnej zasady Dartha Bane'a, przynajmniej do czasu przejęcia władzy przez tego drugiego i wzięcia na ucznia Palpatine'a.

Powieść wskazała, że chociaż Tenebrous i Plageuis trzymali się zasady dwóch, to istnieli też inni użytkownicy Ciemnej Strony Mocy. Byli to oszuści, osoby podające się za Sithów i zainspirowane nimi, ale nie będące pełnymi Sithami. Nowa teoria odnośnie Akolity mówi, że widziany w zwiastunie wojownik z czerwonym mieczem świetlnym mógłby być oszustem, który jedynie się za Sitha podaje. To by wyjaśniało dlaczego później w Mrocznym widmie Zakon Jedi był zaskoczony ich obecnością. Tych prawdziwych Sithów. Jest też bardzo możliwe, że działania tajemniczego wojownika w hełmie mogłyby sprowokować ówczesnych lordów Sith do wyjścia z cienia i załatwienia problemu, ponieważ taki oszust niepotrzebnie sprowadzałby uwagę na nich, gdy ci knuli w mroku swoje plany na następne dziesięciolecia.