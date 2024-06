Gwiezdne Wojny: Akolita - Sith ma już swój tytuł. Co [SPOILER] ma wspólnego z Kylo Renem?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

W 5. odcinku Gwiezdne Wojny: Akolita wydarzyło się wiele, ale przede wszystkim fani mieli okazję dostać walkę na miecze świetlnej w stylu, jakiego od dawna w tym świecie nie było. Leslye Headland, showrunnerka, zapowiadała, że serial ma ambicje dorównać temu, jak walki na miecze wyglądały w prequelach. Każdemu pozostaje się zastanowić, czy ta sztuka się udała, ale bez dwóch zdań obsada i choreografowie stanęli na wysokości zadania, bo kolejne pojedynki oglądało się z wielkim zaciekawieniem.

Gwiezdne Wojny: Akolita - jak obsada trenowała?

Treningi na planie Akolity odbywały się 3 razy w tygodniu i trwały po 3 godziny. Aktorów nauczano zarówno walki mieczem, ale też wręcz. Nie mieli też łatwego życia, ponieważ na pewnym etapie walki zaczęły się odbywać na poważnie. Wspomniał o tym Lu Junchang, jeden z trenerów:

Chceliśmy, żeby poczuli prawdziwy ból, bo tylko wtedy ich mięśnie się przyzwyczają. Jak poczują ból, to będą wiedzieli, że: "O, to jest prawdziwe. Jeśli ktoś atakuje, to muszę blokować, muszę się odsunąć, bo inaczej będzie bolało.

Niektórym z aktorów wcale to nie przeszkadzało. Wcielający się w Mistrza Sola Lee Jung-jae powtarzał ciągle więcej, że chce: "więcej zagrożenia, więcej." W trakcie treningów aktorów nauczono również medytacji, aby ci poprzez znalezienie swojego chi mogli poczuć połączenie z Mocą.

Gwiezdne Wojny: Akolita - Manny Jacinto w akcji na nowym wideo

Jeden z członków obsady nie mógł się jednak chwalić swoim intensywnym treningiem z mieczem świetlnym. Chodzi oczywiście o Manny'ego Jacinto, który okazał się wcielać w złowieszczego "Nieznajomego". Poznaliśmy go wcześniej jako fajtłapowatego Qimira, ale w 5. odcinku pokazał swoją mroczną stronę i pozbawił życia kilka z głównych postaci. Manny Jacinto opowiedział o tym, jak przez 2 lata musiał wszystkich okłamywać:

Okłamywałem ludzi przez ostatnie 2 lata. Niektórzy z nich mówili mi wprost w twarz, że nie wierzą w to, co mówię. Część z nich wierzyła. Ale kłamałem, a to nic przyjemnego, bo nie lubię tego robić.

Teraz jednak mógł się w końcu pochwalić swoimi umiejętnościami, które widać na poniższym wideo z przygotowań do odcinka.

Manny Jacinto training for the fight scene in episode 5 of #TheAcolyte

W sieci pojawiły się także oficjalne plakaty i zdjęcia Nieznajomego, w którego wciela się Manny Jacinto. Potwierdzono, że jego hełm jest stworzony z cortosis, a więc specjalnego minerału, który jest w stanie przeciwdziałać mieczom świetlnym, co widzieliśmy w samym odcinku. Posiada też ukryty miecz wewnątrz rękojeści tego głównego.

See The Stranger in #TheAcolyte, a Star Wars Original series, streaming Tuesdays only on @DisneyPlus.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez CrimsonDawn_Collectibles (@crimsondawn_collectibles) ROZWIŃ ▼

Gwiezdne Wojny: Akolita - Co Qimir ma wspólnego z Kylo Renem?

Pojawiła się też nowa teoria odnośnie tego, kim Qimir faktycznie jest. Na rozwiązanie zagadki będzie trzeba poczekać do końca serialu, ale już teraz pojawiają się pewne wskazówki. Uważni fani zauważyli, że w jednej ze scen z Qimirem na ekranie pojawia się w tle motyw muzyczny... Kylo Rena. Niektórzy twierdzą, że może to oznaczać, że to właśnie Qimir jest twórcą tego odłamu Sith.

Kylo Ren's theme…are they setting up Qimir to be the first Knight of Ren??