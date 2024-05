Gwiezdne Wojny: Akolita - kim jest tytułowa postać? Spot może potwierdzać plotkę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Spot serialu Gwiezdne Wojny: Akolita jest krótki, ale ma kilka scen, których do tej pory nie widzieliśmy. Między innymi Mae (Amandla Stenberg) ścigana przez mistrza Sola mówi, że nie zrobiła tego, o co ją oskarżają. Następnie widzimy, jak ona spotyka postać kobiety z czerwonym mieczem świetlnym. O co może chodzić?

Gwiezdne Wojny: Akolita - spot

Kim jest akolita?

Z kanonu Gwiezdnych Wojen wiemy, że Sithowie (czyli tacy jak Imperator Palpatine i jego poprzednicy) mieli akolitów, z których następnie ktoś zostawał uczniem danego mistrza. Spot wydaje się potwierdza plotkę, że Amandla Stenberg gra bliźniaczki: jedną dobrą, czyli Mae - tą, którą widzimy w nowym materiale promocyjnych - oaz złą akolitkę, którą chce zabić mistrzynie Jedi graną przez Carrie-Anne Moss. Najwyraźniej tajemnicza postać z czerwonym mieczem świetlnym to własnie ona.

Lucasfilm nie krył tego faktu w promocji. Na oficjalnym plakacie widzimy dwie postaci grane przez Amandle Stenberg - jedną z zakrytą twarzą, drugą nie. Niektórzy założyli, że jest metafora, ale według przecieków okazuje się, że do dosłownie dwie bohaterki po obu stronach Mocy.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca w Disney+.