Showrunnerka Akolity reaguje na niepochlebne komentarze. Wiedźmy NIE są lesbijkami?

Gwiezdne Wojny: Akolita z pewnością jest spełnieniem marzeń dla Leslye Headland, która pracowała nad tym projektem już od 2019 roku. Jednak prawdopodobnie showrunnerka nie spodziewała się aż tak gwałtownej reakcji po premierze czterech odcinków na Disney+. Mimo ostrej krytyki ze strony widzów, serial nadal cieszy się dobrą oglądalnością oraz pozytywnymi recenzjami krytyków. Niemniej problematycznym stał się wątek Matki Aniseyi oraz Matki Koril, będących rodzicielkami Oshy i Mae. Po trzecim odcinku, spora część widowni nazywała je "lesbijskimi wiedźmami", co dodatkowo przyczyniło się do krytyki serialu. Okazuje się jednak, że prawda jest inna.

Akolita - showrunnerka o domniemanej seksualności wiedźm

Headland wyjaśnia, że przywódczynie sabatu wcale nie są lesbijkami, a ich relacja wynika z otoczenia, w jakim funkcjonują.

- One żyją w matriarchalnym społeczeństwie. Jako lesbijka wiedziałam, że niektórzy zinterpretują to tak, że one są queer, ale w ich społeczności nie ma też żadnych mężczyzn. Więc bliskość między nimi byłaby naturalna. Wydawało się to zgodne z fabułą. Powiedziałabym, że nazywanie ich lesbijkami jest naprawdę ograniczające. Myślę, że w takim wypadku nie zwracasz odpowiednio uwagi na tę historię.

