Gwiezdne Wojny - bracia Russo mogli wyreżyserować film. O który projekt chodzi?

fot. youtube.com/WIRED

Bracia Russo obecnie promują serial Citadel platformy Amazon Prime Video, który zbiera fatalne recenzje. W jednym z wywiadów dla podcastu Smartless prowadzonego przez aktorów Jasona Batemana, Seana Hayesa i Willa Arnetta słynni reżyserzy Avengers: Endgame ujawnili, że mogli wyreżyserować Gwiezdne Wojny.

Gwiezdne Wojny - bracia Russo za kamerą?

Duet filmowców ujawnił, że sam Kevin Feige wstępnie z nimi rozmawiał, czy wyreżyserują film uniwersum Star Wars, który on planuje wyprodukować. Na ten moment jednak nie wiadomo, kiedy ten projekt powstanie, ale po raz kolejny pokazuje nieprawdę jaką mówiła Kathleen Kennedy, szefowa Lucasfilmu, która twierdziła, że to nigdy nie było nic oficjalnego, nad czym pracowali i jedynie prasa o tym pisała. Duet reżyserów pokazuje, że jednak były rozmowy o większych szczegółach, a do tego w oficjalnym programie Star Wars Show produkowanym przez Lucasfilm swego czasu ten projekt potwierdzono.

Na ten moment nie wiadomo, czy jeśli dojdzie do realizacji pomysłu Kevina Feige rozpisanego przez scenarzystę Michaela Waldrona, to czy bracia Russo będą jego kandydatami. Problem polega na tym, że wszystko, co duet zrobił po Avengers: Endgame jest krytykowane za słabą jakość, a mówimy tu o Cherry, Gray Man oraz Citadel.

Bracia Russo wiele razy mówili, że są wielkimi fanami Star Wars.