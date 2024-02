Gwiezdne Wojny - aktor broni powrotu Palpatine'a i wyjawia, czy złoczyńca uprawiał seks

fot. materiały prasowe

Palpatine lubi wielkie powroty. Najpierw Ian McDiarmid pojawił się w tej roli w Powrocie Jedi z 1983 roku, 16 lat później ponownie wcielił się w bohatera w trylogii prequeli, a po raz ostatni (na razie) widzieliśmy go w Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku.

Wskrzeszenie bohatera wydało się niektórym fanom dość kontrowersyjne - nie tylko dlatego, że Luke i Vader wspólnie pokonali go pod koniec oryginalnej trylogii, ale także dlatego, że nie pojawił się w innych sequelach trylogii, a twórcy nie czuli potrzeby, by jakoś wyjaśnić ten nagły powrót. Powiedziano tylko sławne Somehow, Palpatine returned, co stało się memem w fandomie Gwiezdnych Wojen. McDiarmid broni jednak tej decyzji.

Gwiezdne Wojny - McDiarmid broni powrotu Palpatine'a

McDiarmid w rozmowie z magazynem Empire podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wielkiego powrotu Palpatine’a:

Wiele osób uważało, że to śmieszne. Oczywiście, że nie żył pod koniec Powrotu Jedi! I szczerze mówiąc, George chyba też myślał, że mnie zabił. Ale J.J. stwierdził, że to dobry pomysł - nie zamierzałem się z nim kłócić. Poza tym czułem, że Palpatine zawsze ma plan B - prawdopodobnie też C, D, E i F - i był ekspertem w klonowaniu, więc...

Dodał także, że właśnie dzięki temu Palpatine stał się tak rozpoznawalnym i ikonicznym złoczyńcą.

To, co mnie najbardziej cieszy - a stało się jasne dopiero, gdy poprosili mnie o powrót w Skywalker. Odrodzenie - jest to, że każdy zły występek we franczyzie Gwiezdnych Wojen jest teraz bezpośrednio lub pośrednio powiązany z tą postacią. To prawdziwie złe i jest to dziwnie satysfakcjonujący rozwój wydarzeń. Jestem wdzięczny, że mogłem tego dokonać, a inni kinowi złoczyńcy będą teraz musieli z tym konkurować.

Gwiezdne Wojny - czy Palpatine uprawiał seks?

Skoro aktor odniósł się do kontrowersyjnego powrotu Palpatine'a, to została już tylko jedna paląca kwestia do poruszenia - fakt, że Rey okazała się wnuczką złoczyńcy, a więc jest dowodem, że imperator nie stronił od przyziemnych rozrywek i nie żył w celibacie.

Proszę, nie zagłębiajcie się w to za bardzo. Ale tak, zrobił to. To okropne wyobrażać sobie, jak Palpatine uprawia seks w jakiejkolwiek formie. Ale znów, oczywiście, być może jednak tego nie zrobił, a to wszystko ma związek z midichlorianami - nie pytajcie mnie, co to jest. Nigdy nie ufaj swojej wnuczce - taki napis zrobiłby sobie Palpatine na koszulce zaraz po śmierci.

Przypominamy, że ojcem Rey jest Dathan - klon stworzony dla Imperatora Palpatine'a, a nie jego dziecko w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.

