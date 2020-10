Gwiezdne wojny: Duchy Mocy w walce z armią Palpatine'a. Tę grafikę pokochało wielu fanów

fot. Disney/Lucasfilm

Po premierze kolejnych części sagi Gwiezdnych wojen do sieci masowo trafiały rozmaite szkice koncepcyjne. Część z nich doczekała się przeniesienia na ekran, pozostałe - nieraz naprawdę interesujące, obrazujące ciekawe pomysły - pozostały w sferze niezrealizowanych planów.

Do akcji wielokrotnie wkraczali fani, tworząc własne grafiki, a ich pomysły nieraz okazywały się znacznie ciekawsze niż to, co ostatecznie zobaczyliśmy na ekranie. Jeden z nowszych fanartów to wyobrażenie przedstawiające ostateczną bitwę z armią Palpatine'a, w której z oddziałami wroga walczą... Duchy Mocy, a konkretnie mistrzów Yody, Obi-Wana Kenobiego i Luke'a Skywalkera. Grafika okazała się tak wielkim hitem, że wiele osób w sekcji komentarzy pyta autora, czy mogliby kupić odbitkę ilustracji.

Sądzicie, że ukazanie Duchów Mocy w akcji byłoby dobrym pomysłem? Być może brzmi to tandetnie, ostatecznie jednak podobna scena mogłaby okazać się kultowym momentem - jedynym, w którym troje potężnych Jedi miałoby szansę stanąć ramię w ramię i pokazać wrogowi, że nie docenia on Jasnej Strony Mocy.

A oto wspomniany fanart: