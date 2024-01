Gwiezdne Wojny – film o Rey opóźniony „na czas nieokreślony”. Produkcja straci scenarzystę?

fot. materiały prasowe

Reklama

Zapowiedziany w ubiegłym roku podczas Star Wars Celebration film o Rey, w którym Daisy Ridley powróci do swojej roli, ma problemy, przez które scenarzysta Steven Knight może opuścić projekt. Lucasfilm przygotowuje się na najgorsze i studio miało zdecydować o opóźnieniu premiery filmu na czas nieokreślony.

Gwiezdne wojny - problemy z filmem o Rey

Serwis World of Reel, powołując się na swoje źródła, przekazał, że produkcja w reżyserii Sharmeen Obaid-Chinoy ma problemy scenariuszowe, wynikające z różnic kreatywnych między oczekiwaniami Lucasfilm a Stevenem Knightem. Pierwotny szkic skryptu nie został zaakceptowany przez włodarzy studia i producentów. Został odesłany do scenarzysty z licznymi notatkami, przez które Knight musi rozpocząć pracę od nowa.

Scenarzysta ma być sfrustrowany uwagami Lucasfilm i zamierza odłożyć projekt z Gwiezdnych Wojen na później, skupiając się na dokończeniu skryptu do filmu Peaky Blinders, którego produkcja ma rozpocząć się jesienią tego roku.

Dla niezatytułowanego jeszcze filmu o Rey byłoby to odejście trzeciego reżysera w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia prac. Wcześniej nad scenariuszem pracowali Damon Lindelof oraz Justin Britt-Gibson.

Lucasfilm zdaje sobie sprawę, że ukończenie filmu może być w tej sytuacji utrudnione, dlatego premiera została przełożona i obecnie nie wiadomo, kiedy produkcja miałaby zadebiutować w kinach. Według relacji źródła World of Reel był to powód, aby w ubiegłym tygodniu studio ogłosiło film The Mandalorian & Grogu.

Produkcja o Rey miała być pierwszym od siedmiu lat filmem z Gwiezdnych Wojen, czyli od debiutu Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku. Premiery mieliśmy doczekać się 22 maja 2026 roku. Teraz krążą doniesienia, że ta data została zajęta przez film o Mandalorianinie i Grogu.

Warto pamiętać, że wszystkie te informacje nie zostały na razie potwierdzone i warto traktować je wyłącznie w kategorii plotek.

Gwiezdne Wojny - TOP 50 najlepszych bohaterów

Oto najlepsze postaci z Gwiezdnych Wojen według redaktorów serwisu Entertainment Weekly. Zgadzacie się z ich wyborem?