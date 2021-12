Gwiezdne Wojny - kultowy gangster powróci w nowym kanonie? Nowy komiks zapowiada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny sprowadziły ze starego kanonu zwanego Legendami wiele rzeczy i postaci na czele z kultowym dla fanów Wielkim Admirałem Thrawnem. W nowym komiksie Star Wars: Crimson Reign po raz pierwszy wspomniano o... księciu Xizorze. Takim sposobem kultowym gangster został przeniesiony do nowego kanonu i najpewniej jeszcze odegra w nim ważną rolę.

Xizor powraca do Star Wars

Star Wars: Crimson Reign #1

Star Wars: Crimson Reign - szczegóły powrotu Xizora

Qi'ra dowodzi teraz Szkarłatnym świtem, czyli organizacją przestępczą, dla której pracowała w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Na jej zlecenie jej siepacze infiltrują różne zakątki galaktyki, by siać ziarno chaosu. Wszystko po to, aby spełnić swój plan obalenia Sitha. Gdy Qi'ra i jej żołnierze spotykają się z różnymi szefami gangsterskich syndykatów, tam też dochodzi do rozmowy z przedstawicielem rasy Falleen. Na koniec prosi go, aby przekazał jej plany księciu Xizorowi. Nie jest wykluczone, że w kolejny zeszycie komiksu Xizor pojawi się również we własnej osobie. Wzmianka jednak starczy, by trafił do nowego kanonu.

Od razu włącza się spekulacja i nadzieja wśród fanów, że może Xizor trafi do serialu Księga Boby Fetta. Serial gangsterski wiele by zyskał przez tak charyzmatyczną postać.

Xizor odgrywał ważną rolę w politycznej grze w starym kanonie. Fani poznali go w grze i książce Cienie Imperium. Był on szefem organizacji zwanej Czarne Słońce.