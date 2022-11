Gwiezdne Wojny - Rebelianci tropiący niedobitki Imperium? Był taki pomysł na serial

fot. Lucasfilm // Walt Disney Pictures

Gwiezdne Wojny: Andor jest serialowym prequelem do filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, który zbiera fantastyczne oceny wśród widzów i krytyków. Premierę obu produkcji dzieli sześć lat, ale okazuje się, że już dużo wcześniej pojawiły się pomysły na zrobienie serialu koncentrującego się wokół Rebeliantów.

Wspomina o tym na swoim Twitterze jeden ze scenarzystów filmu, Gary Whitta. Razem z innym scenarzystą, Chrisem Weitzem, prowadzili nawet rozmowy z Lucasfilm na temat serialu, w którym rebelianci polowaliby na niedobitki Imperium po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Zaznaczył jednak, że pomysły te nie były niczym więcej niż rozmowami wewnątrz studia.

Lata temu, razem ze scenarzystą Łotra 1, Chrisem Weitzem, mieliśmy fajny pomysł na serial o drużynie Rebeliantów, coś w stylu Mosadu - polujących na imperialnych zbrodniarzy wojennych, którzy uciekli i zniknęli po upadku Imperium.

Przypomnijmy, że musiało to być zatem w czasach, gdy jeszcze rozwijano koncepcję platformy streamingowej Disney+, a pierwszym aktorskim serialem w historii Gwiezdnych Wojen jest The Mandalorian, który zadebiutował w 2019 roku. Pomysł jednak wydaje się ciekawy, a sukces Andora może przekona władze Lucasfilm, że warto inwestować w dojrzalsze historie? Dajcie znać, co o tym myślicie.

