Star wars - Maggie Simpson walczy z ciemną stroną mocy w nowej krótkometrażówce. Zobaczcie plakat

fot. Disney

4 maja fani z całego świata obchodzą Dzień Gwiezdnych wojen. Z tej okazji Dinsey+ przygotował dla miłośników Star Wars kilka niespodzianek. Tego dnia na platformę streamingową Disney+ trafi m.in. film The Force Awakens From Its Nap. Krótkometrażowa animacja będzie crossoverem Star wars oraz Simpsonów, a jego główną bohaterką będzie Maggie Simpson. Do sieci trafił właśnie plakat promujący film.

Jak zapowiada Disney, akcja filmu rozgrywać będzie się w odległej galaktyce, lecz jednocześnie w przedszkolu w Springfield. Maggie wyruszy w epicką wyprawę, by odzyskać swój ukradziony smoczek. Na swej drodze spotka uczniów Jedi, Sithów, przyjazne droidy oraz rebelianckie szumowiny. Finalnie Maggie będzie musiała stanąć do walki z ciemną stroną mocy.

Oto plakat zapowiadający The Force Awakens From Its Nap.

fot. Disney

The Force Awakens From Its Nap to pierwszy film z serii krótkometrażówek, w których bohaterowie Simpsonów spotkają się z bohaterami innych tytułów dostępnych na platformie Disneya.

The Force Awakens From Its Nap - film krótkometrażowy trafi na platformę Disney+ 4 maja w w krajach, w których platforma jest dostępna.