Star Wars: The Bad Batch - ile odcinków serialu animowanego?

fot. Disney+

Star Wars: The Bad Batch to nowy serial animowany osadzony we świecie Gwiezdnych Wojen. Wielu fanów zastanawiało się, ile będzie odcinków, spekulując na bazie porównań z poprzednikami jak Star Wars Rebelianci iGwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Sytuację rozjaśnia Brad Rau, producent serialu, który wyjawia, że pierwszy sezon ma 16 odcinków.

W ramach promocji animacji opublikowano plakaty bohaterów. Poza tytułową zgrają jest też tajemnicza dziewczynka zwana Omega. Na razie nie wyjawiono żadnych informacji, kim ona jest i dlaczego jest to tak ważne. Poza tym możemy obejrzeć wideo o kulisach serialu.

Star Wars: The Bad Batch - plakaty

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja

Star Wars: The Bad Batch - premiera w Disney+ w krajach, w których platforma jest dostępna odbędzie się 4 maja 2021 roku. Serial animowany został stworzony przez Dave'a Filoniego na potrzeby platformy streamingowej. Kraje bez Disney+ muszą poczekać, jak usługa będzie mieć tam premierę, bo nikt nie planuje emisji w innych miejscach.