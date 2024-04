Gwiezdne Wojny - teorie fanowskie. Dlaczego Obi-Wan Kenobi tak szybko się zestarzał?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Obi-Wan Kenobi to jedna z najbardziej znanych i uwielbianych postaci z uniwersum Gwiezdnych Wojen. To on jest także tematem wielu teorii i spekulacji, które narodziły się w przeciągu ostatnich lat. Szczególnie tajemniczy pozostaje fakt, że bohater wygląda na znacznie starszego w Nowej nadziei, w przeciwieństwie do Zemsty Sithów oraz serialu Disney+. Dziennikarz portalu CBR przypomniał, że istnieją szanse na 2. sezon Obi-Wana Kenobiego, ale nie wiadomo, czy to rozwiąże fakt, że bohater osiwiał w przeciągu zaledwie dziewięciu lat. Fani na Reddicie mają swoje teorie, które wydają się być idealnym wytłumaczeniem.

Obi-Wan Kenobi - teorie fanowskie odnośnie jego szybkiego starzenia się

Powszechnie uważa się, że pogoda na Tatooine oraz emocje po Wielkiej Czystce Jedi odbiły się na organizmie bohatera. Jednak fani zwrócili uwagę na to, że Darth Vader nigdy nie przybył na planetę w poszukiwaniu Obi-Wana i Luke'a. Ich zdaniem Ben mógł korzystać ze sztuczek umysłowych lub iluzji tak długo, że to dosłownie pozbawiło go sił witalnych.

Istnieje jeszcze jedna, podobna teoria, lecz powiązana ze zdolnością uzdrawiania przy użyciu Mocy. W Mandalorianie oraz filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie potwierdzono, że istnieje taka możliwość. Dlatego fani zaczęli się zastanawiać, czy Obi-Wan wykorzystał ją w Nowej nadziei. Mógł to zrobić w momencie, gdy Luke został zaatakowany przez Ludzi Pustyni. Tuż po tym, Obi-Wan położył dłoń na jego głowie i mógł równie dobrze użyć Mocy, aby ocalić jego życie. Jeśli tego dokonał, z pewnością musiał poświęcić na to sporo siły życiowej. Jeżeli ta teoria się sprawdzi, Mistrz Jedi musiał się postarzeć właśnie z tego powodu.

Tak czy inaczej, ewentualny drugi sezon Obi-Wana Kenobiego mógłby w pewnym stopniu wyjaśnić szybkie starzenie się bohatera.

