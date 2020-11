Gwiezdne wojny - w komiksie Darth Vader spotyka postać ze sceny wyciętej z filmu Skywalker. Odrodzenie

Disney/Lucasfilm

Pierwotnie na początku filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie miała znaleźć się scena, w której Kylo Ren odwiedza tajemnicze stworzenie, aby dzięki niemu poznać lokalizację wayfindera (urządzenia nawigującego) Sithów. Zdaniem projektanta stworzeń z Gwiezdnych wojen, Neala Scanlana, stwór ten został zbudowany, a cała scena nakręcona (i była to sekwencja bardzo angażująca w wykonaniu), ostatecznie jednak nie znalazła się ona nawet wśród dostępnych do obejrzenia scen usuniętych (choć w powieści Ren odwiedza postać podobną do wyroczni o tym właśnie imieniu, by zdobyć trochę informacji).

Teraz The Eye of Webbish Bog (tak nazywa się wspomniana istota) pojawił się na końcu nowego zeszytu komiksu - Star Wars: Darth Vader #7.

Darth Vader spotyka przyszłego strażnika artefaktu na Mustafarze - być może dzięki kolejnym odsłonom uda nam się dowiedzieć czegoś więcej i zrozumieć plan Vadera. Będziemy informować na bieżąco.