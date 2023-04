Gwiezdne Wojny w stylu Ridleya Scotta. Szturmowcy z porcelany i nawiązania do Obcego

Midjourney Official - Andrew Gs

A gdyby tak to nie George Lucas wymyślił Gwiezdne Wojny, ale Ridley Scott? Zanim ten drugi nakręcił Obcego, mógł przecież zechcieć spróbować się w nieco bardziej baśniowych klimatach kosmicznych przygód, chociaż jak zobaczycie po grafikach, to wcale tak kolorowo by nie było.

Na grupie Midjourney Official na Facebooku, użytkownik Andrew Gs postanowił stworzyć grafiki przy pomocy sztucznej inteligencji, które pokażą nam właśnie Gwiezdne Wojny w stylu Ridleya Scotta. Nie brakuje charakterystycznych dla tego świata elementów, ale też nie brakuje typowej dla Scotta stylistyki. Przebąkują więc elementy znane z filmu Obcy lub mamy kombinezony szturmowców wyglądające jakby zrobione zostały z porcelany. Zobaczcie.

Gwiezdne Wojny w stylu Ridleya Scotta - sztuczna inteligencja

