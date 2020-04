Gwiezdne Wojny - Zasada Dwóch ma nową definicję. Jak działają Sithowie?

W filmie Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo słyszeliśmy z ust Yody słowa o Zasadzie Dwóch. Brzmiały one tak: Zawsze dwóch ich jest, nie więcej, nie mniej. Mistrz i jego uczeń.

Jednak wraz z rozwojem uniwersum poprzez filmy, książki, seriale, gry i komiksy, granice tej zasady zaczęły się zacierać i każdy zaczynał dostrzegać problem. Wszelkiego rodzaju Sithów było coraz więcej, na czele z Inkwizytorami Vadera, czy Maulem który żył w czasie Wojen Klonów. Nie zapominajmy też o szturmowcach Sithów oraz wyznawcach z Exegolu, którzy ratowali ciało Palpatine'a.

W końcu Lucasfilm Story Group postanowili to uporządkować i przedstawili pełną definicję Zasady Dwóch dotyczącej działalności Sithów. Zostało to opublikowane w książce opartej na scenariuszu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - a ściślej w wersji dla młodszych czytelników.

W nim też Rey czyta pradawne teksty, które dostała od Yody w Ostatnim Jedi. Okazuje się, że Jedi źle zinterpretowali Zasadę Dwóch i tu nie chodzi o to, że ma być tylko dwóch Sithów. Nowa definicja jest prosta: dwóch Sithów rządzi pozostałymi.

- Jedi jest wielu, chociaż główny jest tylko jeden. Wielu było również Sithów, ale rządzi nimi dwóch. Nasiona Jedi były siane w całej galaktyce - na planetach Ossus, Jedha, Xenxiar i wielu innych. Sithowie nie rozsiewali nasion, bo to, co zasiewali, nie rosło. Oni są łupieżcami światów, którzy niszczyli niegdyś płodne miejsca jak Korriban, Ziost, Ixxigul, Asog i wiele innych - czytamy we fragmencie książki.

Czy nowa definicja Zasady Dwóch spotka się z akceptacją fanów? Dajcie znać w komentarzach.