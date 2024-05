Co zmieni pierwsza aktualizacja Hades 2? Supergiant Games ujawnia plany

fot. Supergiant Games

Reklama

Hades 2 zadebiutował we wczesnym dostępie 6 maja tego roku i z miejsca stał się gigantycznym hitem. Dzieło studia Supergiant Games nie tylko świetnie się sprzedaje, ale jest też chwalone przez graczy. I choć już teraz rozgrywka jest naprawdę satysfakcjonująca, a zawartości sporo, to twórcy nie zamierzają na tym poprzestać i zapowiedzieli pierwszy większy patch - wcześniej mieliśmy do czynienia jedynie z pomniejszymi "hotfixami", czyli niewielkimi aktualizacjami.

We wpisie opublikowanym na Steamie zapowiedziano, że w nadchodzącej aktualizacji mamy otrzymać między innymi zmiany w systemie pozyskiwania materiałów. Deweloperzy zapewniają, że nie chcą, by było to zbyt frustrujące czy czasochłonne. Oprócz tego zmodyfikowany ma zostać również sposób poruszania się głównej bohaterki, Melinoe. Jej sprint i szybkie uniki mają zostać usprawnione, choć szczegółów nie ujawniono.

Supergiant Games zapowiedziało też, że nie zabraknie innych zmian i ulepszeń, a z pełną ich listą mamy zapoznać się w odpowiednim czasie. Twórcy mają rozważać także wprowadzenie pierwszych zmian w zakresie balansu rozgrywki.