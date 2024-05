Diablo 4 - Łupy na nowo już dostępne. Zwiastun przedstawia zmiany w największej aktualizacji gry

fot. Blizzard

W Diablo 4 wystartował 4. sezon o nazwie "Łupy na nowo". Wprowadza on szereg istotnych zmian, a twórcy już wcześniej zapowiadali, że będzie to największa aktualizacja w historii tej gry. Wprowadzono między innymi zmiany w zakresie statystyk przedmiotów, a także zadbano o nowe systemy pozwalające na dostosowywanie wyposażenia do swoich potrzeb.

Zmodyfikowano także Piekielne Przypływy, a aktywność ta przypomina teraz Krwawe Żniwa z 2. sezonu. Pokonywanie pomniejszych wrogów sprawia, że bohaterami zaczynają interesować się coraz silniejsi oponenci, ale ze wzrostem ryzyka wiążą się również bardziej atrakcyjne nagrody. W 4. sezonie nie zabrakło też zupełnie nowych zadań i aktywności, a jedną z nich są "Doły rzemieślnika" - wymagające podziemia dostępne po osiągnięciu rangi świata IV i wykonaniu Podziemi Koszmarów rangi 46. To właśnie tam będzie można natrafić na najtrudniejszych przeciwników i najcenniejsze materiały.

Diablo 4 - zwiastun 4. sezonu (Łupy na nowo)

https://twitter.com/Diablo/status/1790432410607219044