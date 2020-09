Hades opuścił Wczesny Dostęp. Niespodziewana premiera na Nintendo Switch i PC

Supergiant Games

Hades to jedna z ciekawszych produkcji, które dostępne były w ramach Wczesnego Dostępu na Steam oraz Epic Game Store. Wiele osób chwaliło deweloperów za dopracowaną rozgrywkę już na tym etapie i regularne aktualizacje, które sprawiały, że do gry warto było wracać co jakiś czas - dość powiedzieć, że na platformie Valve gra może pochwalić się 98% pozytywnych opinii przy ponad 24 tysiącach głosów. Teraz niespodziewanie poinformowało, że tytuł ten doczekał się premiery kompletnej wersji nie tylko na PC, ale też i Nintendo Switch, co ujawniono w trakcie wrześniowego Nintendo Direct Mini.

Do sieci trafił też premierowy zwiastun, który dobrze pokazuje, z jaką grą mamy do czynienia. Przypominamy, że Hades to roguelike od studia Supergiant Games, w którym gracze wcielają się w Zagreusa i starają się uciec z tytułowej krainy umarłych. Nie brak tu dynamicznej walki, zróżnicowanego uzbrojenia oraz zdolności, które możemy pozyskać od olimpijskich bogów.