Zabójcze umysły, Y:1883, Frasier - Paramount+ zapowiada nowe seriale. Adaptacja Halo trafi na platformę

materiały prasowe

Wśród nowych seriali ogłoszonych przez Paramount+ znajdują się Y:1883, 6666, reboot komedii Frasier oraz nowe Zabójcze umysły. Pierwsze dwa projekty to odpowiednio prequel i spin-off popularnej produkcji Yellowstone. Y:1883 podąża śladami rodziny Duttonów, którzy wyruszają w podróż na zachód przez Wielkie Równiny w kierunku ostatniego bastionu nieokiełznanej Ameryki. 6666 (roboczy tytuł serialu) to opowieść o tytułowym ranczo, prowadzonym w czasach, gdy zachodnim Teksasem rządzili Kamancze. To miejsce, gdzie prawo ustanowione w kodeksach i prawo natury łączą się.

Reboot serialu Frasier napiszą Joe Cristalli i Josh Harris. Co ciekawe Kelsey Grammer powróci w tytułowej roli radiowego psychiatry z Seattle.

fot. materiały prasowe/Paramount Network

Reboot serialu Zabójcze umysły ma kierować showrunnerka oryginalnej serii Erica Messer. Trwają rozmowy z członkami obsady poprzednich odsłon o ich powrocie do nowej wersji. Ponoć serial ma liczyć 10 odcinków, które nieco odejdą od proceduralnego charakteru i zajmą się pojedynczą sprawą. Ponadto Paramount+ pracuje nad serialem dokumentalnym The Real Criminal Minds, który opowiada o prawdziwych sprawach, którymi zajmowali się profilerzy FBI. Będą one ilustrowane fragmentami z Zabójczych umysłów.

Jak się okazuje oczekiwany przez wielu fanów serial Halo, który miał pierwotnie zadebiutować na Showtime trafi ostatecznie na Paramount+. Produkcja jest oparta na kultowej serii gier wideo opowiadających o walce ludzkości z kosmicznym przymierzem obcych.