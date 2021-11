Halo - nadchodzi kolejny spin-off? 343 Industries ma pracować nie tylko nad Infinite

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Microsoft

Jez Corden, insider, który zwykle jest dobrze poinformowany na temat wszelkich wieści i przecieków związanych z konsolami Microsoftu, zdradził w jednym z odcinków podcastu The Xbox Two, że studio 343 Industries pracuje nie tylko nad Halo Infinite. W produkcji ma znajdować się także inny tytuł, najprawdopodobniej spin-off serii.

Niestety zabrakło jakichkolwiek szczegółów. Fani podejrzewają, że może chodzić o Halo Wars 3, choć sprawy komplikuje fakt, że to nie 343 Industries odpowiada za tę serię: pierwszą jej odsłonę stworzyło nieistniejące już Ensemble Studios, a drugą Creative Assembly. Oczywiście istnieje też możliwość, że wspomniany spin-off to również pierwszoosobowa strzelanka, ale opowiadająca inną historię, czyli coś na kształt Halo: Reach z 2010 roku.

Jak zwykle w takich przypadkach bywa, do tej nieoficjalnej informacji radzimy podchodzić z dystansem do czasu jej potwierdzenia przez twórców lub wydawcę. Biorąc jednak pod uwagę popularność marki Halo i to, jak ważnym projektem dla Microsoftu jest Infinite, stworzenie spin-offu raczej nikogo by nie zdziwiło.