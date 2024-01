Halo - nowy teaser i plakaty 2. sezonu. Master Chief jedyną nadzieją w tej wojnie

fot. materiały prasowe

Reklama

Halo to widowiskowy serial science fiction inspirowany serią gier Microsoftu. Nie przenosi on na ekrany fabuły z pierwowzoru, ponieważ twórcy adaptując gry, wymyślają swoją historię osadzoną w tym świecie i w tym klimacie, bez powiązań fabularnych. Promowany jest teraz 2. sezon, który doczekał się nowych, efektownych materiałów.

Halo - teaser 2. sezonu

Halo - galeria 2. sezonu

Najnowsze plakaty na początku galerii.

Halo - sezon 2

Halo - opis fabuły 2. sezonu

Master Chef John dowodzi swoim elitarnym oddziałem spartan w walce z kosmitami znanymi jako Covenant. W obliczu szokujących wydarzeń na powierzchni zniszczonej planety, John nie może pozbyć się wrażenia, że jego rola w wojnie zmieni się i musi zaryzykować wszystko, aby udowodnić coś, w co nikt nie uwierzyć: Covenant przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzi. John wyrusza na wyprawę, aby znaleźć klucz do uratowania ludzkości lub jej wymarcia - tytułowego Halo.

W obsadzie powracają z pierwszego sezonu Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy oraz Danny Sapani. Do drugiej serii dołączyli Joseph Morgan (agent wywiadu James Ackerson) i Cristina Rodlo jako Talia Perez, kapral specjalizująca się w lingwistyce.

Halo - premiera 2. sezonu w USA już 8 lutego. W Polsce na SkyShowtime już 9 lutego w godzinach porannych. Na start 2 odcinki.