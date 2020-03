Halo: Shadows of Reach - zapowiedziano nową książkę w uniwersum Halo

Halo: Shadows of Reach to nowa powieść autorstwa Troya Denninga. Jej akcja zostanie osadzona po wydarzeniach z piątej części serii gier i prawdopodobnie będzie stanowić wprowadzenie do nadchodzącego Halo Infinite. Fabuła skupi się na członkach Blue Team, którzy decydują się wrócić na zniszczoną planetę Reach, by poszukać tam czegoś, co pomoże im w starciu ze zbuntowaną sztuczną inteligencją - Cortaną.

Powieść ma zadebiutować 22 września tego roku. Na ten moment nie wiadomo jednak nic na temat planów wydania jej na polskim rynku. W sieci już teraz opublikowano okładkę Shadows of Reach - zobaczcie sami.

fot. Simon & Schuster and Gallery Books

Najnowsza odsłona serii, czyli Halo Infinite, ma trafić na sklepowe półki w okresie świątecznym tego roku jako jeden z tytułów startowych dla nowej konsoli Microsoft. Szczegóły fabularne są jak na razie trzymane w tajemnicy. Niewykluczone jednak, że w Shadows of Reach znajdą się jakieś wskazówki na temat tego, o czym opowiadać będzie historia z gry.