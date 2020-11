Halo - twórcy seriali Star Trek będą ratować adaptację gier od Showtime

fot. Microsoft

Jak informuje portal The Vulcan Reporter firma Secret Hideout należąca do Alexa Kurtzmana dołączyła do serialu Halo, adaptacji kultowego cyklu gier wideo. Spółka, która odpowiada za seriale z uniwersum Star Trek ma pomóc w przebudowie projektu. Jak informuje portal w oparciu o własne źródła ponoć 1. sezon przygotowany przez Showtime to na razie zbiór scen bez spójnej historii. Firma ma to naprawić przez przepisanie scenariuszy, nakręcenie pewnych rzeczy od nowa i dodatkowe zdjęcia. W trakcie pandemii Secret Hideout pracowało nad ponownym montażem materiału, który został do tej pory nakręcony. W tym czasie z projektu musiał zrezygnować reżyser M.J. Bassett ze względu na konflikt harmonogramów spowodowany lockdawnem. Zdjęcia do finałowego odcinka serialu zostaną przeprowadzone w Ontario, a następnie mają odbyć się dokrętki w Budapeszcie.

fot. Microsoft

Szczegóły fabuły serialu nie są znane. Wiadomo tylko, że produkcja opowie o walce ludzkości z kosmicznym Przymierzem obcych. W głównej roli, cybernetycznie ulepszonego żołnierza Master Chiefa zobaczymy Pablo Schreibera. Ponadto w obsadzie znajdują się Natascha McElhone, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Danny Sapani i Olive Gray. Premiera serialu jest planowana na pierwszy kwartał 2021 roku. 1. sezon liczy 6 odcinków.