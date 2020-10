Halo Infinite zadebiutuje w cześciach? Ten wariant brany jest pod uwagę

Microsoft

Sztandarowa seria dla platformy Xbox nie wyrobi się na premierę nowych konsol, ale Microsoft robi co może, aby czas oczekiwania na Halo Infinite był jak najkrótszy. Jak na razie nie podano żadnej nowej, nawet przybliżonej daty premiery. Pod uwagę brane są jednak różne opcje. Jednym z nich, który miałby przyczynić się do szybszego ukazania się gry na rynku, jest podzielenie jej na dwa segmenty: rozgrywkę singlową oraz tryby wieloosobowe. Mogłyby one trafić do sprzedaży w różnych terminach, pozwalając tym samym graczom na szybsze zapoznanie się z chociaż wycinkiem tej produkcji.

Bonnie [Ross, szefowa marki Halo - przyp. red.] wraz z zespołem podejmą te decyzje - powiedział Phil Spencer, zapytany przez Kotaku o ewentualne rozdzielenie trybu single i multi.

Według poprzedniego wariantu, o którym pisaliśmy, Halo Infinite miało być podzielone na kilka epizodów i ukazywać się w regularnych, aczkolwiek nieokreślonych odstępach czasowych. To miało zagwarantować wydania premierowego odcinka na 10 listopada, czyli w dniu debiutu na rynku konsol Xbox Series X/S.