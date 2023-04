Hamnet - Chloé Zhao powraca do reżyserowania filmów. Stanie za kamerą adaptacji bestsellerowej powieści

Marvel

Hamnet będzie filmową adaptacją bestsellerowa powieści o tym samym tyle autorstwa Maggie O’Farrell. Za kamerą stanie Chloé Zhao, która napisze również scenariusz wraz z autorką książki. Zdobywczyni Oscara za Nomadland powróci do reżyserii, po tym jak zrobiła sobie przerwę po nakręceniu Eternals. Jednak jeszcze nie wiadomo czy to właśnie tym projektem zajmie się w pierwszej kolejności.

Hamnet jest fikcją historyczną, która przedstawia historię Agnes, żony najsłynniejszego pisarza świata - Williama Szekspira. Kobieta stara się pogodzić ze stratą jedynego syna, Hamneta, co staje się podstawą do powstania najsłynniejszej sztuki pisarza zatytułowanej Hamlet.

W 2020 roku Hamnet zdobył Women’s Prize for Fiction, czyli jedną z najbardziej prestiżowych brytyjskich nagród literackich oraz nagrodę National Book Critics Circle Award for Fiction. W następnym roku został uznany za "powieść roku" podczas Dalkey Literary Awards. Ponadto książka znalazła się na krótkiej liście do nagrody Waltera Scotta i na długiej liście do Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction.

Producentami filmu zostali Liza Marshall z ramienia Hera Pictures oraz Pippa Harris i Sam Mendes z wytwórni Neal Street, którzy razem pracowali nad 1917. Producentem wykonawczym jest Nic Gonda od Book of Shadows. W produkcję zaangażowana będzie też wytwórnia Amblin Partners.

fot. Amazon.pl