Handluj w Zatoce kupców. Od dziś gra w sprzedaży

Galakta

Specjalizujące się w grach planszowych wydawnictwo Galakta wydało dzisiaj nowy tytuł. Jest to gra zatytułowana Zatoka Kupców, w której gracze będą rywalizować wcielając się w handlarzy o różnorodnych umiejętnościach. W wersji podstawowej są to Alchemiczka, Kowal, Chronomanta i Kapitan.

Opis gry przybliża główne założenia mechaniki Zatoki kupców:

Zatoka kupców to silnie asymetryczna gra euro, w której każdy z graczy wcieli się w innego kupca ze świata fantasy, prowadzącego własny, wyjątkowy sklepik. Kupcy starają się sprzedać swoje towary podróżnikom przybyłym na trzy pomosty Zatoki, pełniące rolę najznakomitszych placów handlowych w całych Pięciu Królestwach. Każdy gracz używa do gry własnego zestawu unikalnych elementów i mechanik przypisanych jego postaci, aby produkować towary, zwiększyć wydajność swojego sklepu i – przede wszystkim – wzbogacić się! Chociaż kupcy pracują niezależnie od siebie w swoich sklepach, nieustannie rywalizują, aby przyciągnąć jak największą liczbę klientów, wpłynąć na zapotrzebowanie na konkretne towary oraz otrzymać wsparcie jednej z czterech gildii. Aby poszerzyć swoje możliwości, kupcy mogą zatrudniać lokalnych mieszkańców do pracy jako personel w swoich lokalach. A jeśli odważą się pójść na skróty, mogą zyskać przewagę w skorumpowanej kryjówce łotrów — ale jakim kosztem? Zwycięzcą zostanie gracz, który po trzech dniach handlowania na targowiskach okaże się najbogatszym z kupców!

Zatoka kupców - wygląd i zawartość gry

Zatoka kupców - gra

Na Zatokę kupców składają się następujące komponenty:

1 instrukcja ● 1 plansza główna ● 1 worek przybyszów ● 52 pionki przybyszów ● 13 czerwonych wojowników ● 13 zielonych bardów ● 9 niebieskich czarowników ● 9 żółtych arystokratów ● 8 szarych łotrów ● 12 różowych klejnotów „+100 złota” ● 5 sztandarów kupieckich i plastikowych podstawek ● 36 kart mieszkańców: -12 Miejscowych -12 Najemników -12 Żeglarzy ● 3 karty łotrów (Przestępcy, Kultyści, Rabusie) ● 4 karty kupców (po 1 dla każdego kupca) ● 60 kart zepsucia ● 6 trójwymiarowych łodzi ● 2 drewniane znaczniki myszy ● 1 drewniany znacznik fazy handlu ● 5 znaczników złota (po 1 w każdym kolorze gracza) ● 5 znaczników czasu (po 1 w każdym kolorze gracza) ● 2 dwustronne żetony przybyszów

Zatoka kupców - dodatki

Równolegle Galakta wydała cztery dodatki rozbudowujące Zatokę kupców znacząco rozbudowujących grę, dodając nowe postacie, tryby, etc.: