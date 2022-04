Harry Potter - Fantastyczne Zwierzęta zabiły franczyzę? Specjalista widzi ratunek w Przeklętym Dziecku

Warner Bros.

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a nie zostały zbyt ciepło przyjęte przez krytyków, ani nie spotkały się z tak dużym entuzjazmem fanów, jak można się spodziewać po sławnej franczyzie J.K Rowling. Analityk branżowy Jeff Bock w rozmowie z The Wrap stwierdził, że Warner Bros. powinno przenieść na duży ekran sztukę Harry Potter i przeklęte dziecko. Jego zdaniem dobrym ruchem byłoby powrócenie teraz do tego, co ludzie lubili najbardziej we franczyzie, czyli tytułowego czarodzieja. To zbudowałoby apetyt na więcej.

W sztuce Harry Potter i przeklęte dziecko po 19 latach po wydarzeniach z Harry'ego Pottera i Insygnium Śmierci powracają znani bohaterowie z oryginalnej sagi - Harry, Ron i Hermiona. W ten sposób poznajemy ich dzieci, a historia opowiada przede wszystkim o Albusie, synu sławnego Wybrańca. Jeff Bock widzi w adaptacji tytułu dużą szansę dla franczyzy J.K Rowling.

Fantastyczne Zwierzęta i jak je znaleźć Obojętnie czy to adaptacja Harry'ego Pottera i przeklętego dziecka, następny projekt powinien być bliższy książkom, które budują apetyt na spin-offy i mogą naprawdę rozgałęzić się tak, jak pierwsze

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a

Warto pamiętać jednak, że ekranizacja wspomnianej sztuki mogłaby być problemem, ponieważ Daniel Radcliffe - który wcielał się w Harry'ego Pottera we franczyzie - nie wykazuje żadnego zainteresowania powrotem i długo pracował na to, by ludzie przestali go kojarzyć jedynie jako Wybrańca. Choć nie chce całkowicie zamykać się na taką szansę, to 10 lat przerwy od świata czarodziejów to dalej trochę dla niego za wcześnie.

Seria Fantastyczne Zwierzęta miała mieć pięć filmów, jednak biorąc pod uwagę niezadowalający wynik box office Tajemnic Dumbledore'a, nie wiadomo czy Warner Bros. będzie chciało ją kontynuować.