Fantastyczne Zwierzęta 4 i 5 - jakie są szanse na filmy? Tajemnice Dumbledore'a ocenzurowane w Chinach

© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Wizarding World™ Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

Jak donosi Variety, filmy Fantastyczne Zwierzęta 4 i 5 nie mają jeszcze zielonego światła na realizację pomimo tego, że lata temu rozplanowano całą serię na 5 tytułów. Ich informatorzy donoszą, że na ten moment czwarta część nie ma scenariusza ani decyzji, by został on napisany.

Fantastyczne Zwierzęta 4 i 5 - filmy powstaną?

Informatorzy Variety dodają, że osoby decyzyjne w Warner Bros. czekają na wyniki finansowe Tajemnic Dumbledore'a. Jeśli będą one satysfakcjonujące, wówczas dadzą zielone światło na 4. i 5. część. Jeśli nie, na 3. części seria się zakończy. Z uwagi na bardzo przeciętny opinie i recenzje tego filmu nie wygląda to optymistycznie dla wyników box office. Zwłaszcza, że budżet filmu wynosi 200 mln dolarów plus mniej więcej 100 mln dolarów kosztów promocji. A pamiętajmy, że tylko określony procent idzie do kieszeni studia ze sprzedaży biletów do kin. Na razie film zebrał 56,9 mln dolarów z różnych krajów świata.

Fantastyczne Zwierzęta 3 - cenzura w Chinach

Warner Bros. zgodził na wycięcie kilku sekund z filmu, w którym padają słowa nawiązujące do homoseksualnej relacji Dumbledore'a i Grindelwalda. Studio w oświadczeniu dodaje, że wycięcie tego moment nie zmienia ducha filmu i historii, którą opowiadają.