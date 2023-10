Tak wyglądałby Harry Potter, gdyby nakręcili go Polacy. Filmik podbija Internet; jesteś czarodziejem, Ferdek!

Źródło: screen z filmiku @Trojtek na YouTubie (https://www.youtube.com/watch?v=DsR1jXT1UV0&t=105s)

Prawdopodobnie nie ma nic potężniejszego niż wyobraźnia fana. No, może oprócz Hulka, choć w tym wypadku nawet ten mocarz mógłby wymięknąć. Dlaczego? Nasz rodak stworzył jedyny w swoim rodzaju crossover Harry'ego Pottera ze Światem według Kiepskich.

Tak wyglądałby Harry Potter, gdyby nakręcili go Polacy

Użytkownik @Trojtek udostępnił na swoim profilu na platformie YouTube filmik przedstawiający Harry'ego Pottera, gdyby nakręcili go Polacy. W ciągu jednego dnia wideo zdobyło ponad siedemdziesiąt tysięcy wyświetleń. Możecie na nim zobaczyć, jak bohaterowie serialu Świat według Kiepskich, w tym Ferdynand Kiepski grany przez Andrzeja Grabowskiego i Marian Paździoch Ryszarda Kotysa, odnajdują się w murach Hogwartu. Nie zabrakło Ceremonii Przydziału, epickiego magicznego pojedynku pomiędzy dwoma rywalami i przygód w Dziale Ksiąg Zakazanych.

