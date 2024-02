Harry Potter - trwają poszukiwania scenarzysty rebootu. Jedna z kandydatek odpowiadała za Sukcesję

materiały prasowe

Jak informuje portal Deadline, lista potencjalnych scenarzystów nowego Harry'ego Pottera zawęziła się do trzech nazwisk. Wśród finalistów, którzy chcieliby wprowadzić Hogwart na mały ekran, jest Francesca Gardiner. To ona napisała szkic do jednego z hitów HBO, Sukcesji.

Harry Potter - kto napisze scenariusz serialu?

Oprócz napisania scenariusza 3. i 4. sezonu Sukcesji, Gardiner była producentką wykonawczą Mrocznych materii - serialu fantasy BBC i HBO. Pracowała także nad produkcją Obsesji Eve.

Jeszcze w styczniu Deadline donosił o czterech innych kandydatach - Marthie Hillier, Kathleen Jordan, Tomie Moranie oraz Michaelowi Lesslie. Nie wiadomo kto z nich jest wciąż brany pod uwagę.

Max zlecił każdemu z kandydatów stworzenie własnej propozycji odnośnie tego, jak miałby wyglądać reboot. Deadline przypomina, że może istnieć możliwość zaangażowania więcej niż jednego z tych scenarzystów, a studio ma być otwarte na opracowanie większej ilości pomysłów dotyczących Harry'ego Pottera.

Decyzja ma zostać podjęta już wkrótce. Max oraz Warner Bros. Television odmówiły komentarza w tej sprawie.

Harry Potter - co wiadomo o reboocie?

J.K. Rowling, autorka książek o słynnym czarodzieju, jest zaangażowana w nowy projekt HBO. Studiami odpowiedzialnymi za produkcję są Warner Bros. Television oraz Brontë Film and TV.

Premiera serialu jest wciąż nieznana.

