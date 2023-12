Harry Potter - Syriusz Black był zagrany "przeciętnie"? Tak uważa sam aktor

fot. materiały prasowe

Gary Oldman zagrał Syriusza Blacka w filmach o Harrym Potterze. Wygląda jednak na to, że aktor nie jest zachwycony jednym ze swoich najbardziej rozpoznawalnych występów. W rozmowie z Joshem Horowitzem dla podcastu Happy Sad Confused zdradził, co teraz zrobiłby inaczej.

Harry Potter - Syriusz Black był zagrany "przeciętnie"?

Przede wszystkim, Gary Oldman żałuje, że przed zagraniem Syriusza Blacka nie przeczytał książek o Harrym Potterze. Tak podsumował swoje doświadczenie na planie zdjęciowym:

Alan Rickman Jeśli ktoś prosi mnie o podpisanie zdjęcia, to najczęściej chodzi właśnie o tę rolę. Myślę, że moja gra aktorska w tym przypadku była przeciętna, naprawdę. Gdybym wpadł na ten sam pomysł, co, i najpierw przeczytał książki, by wiedzieć, czego się spodziewać, to rozegrałbym to inaczej.

Dodał jednak, że w tym zawodzie to normalne, by za każdym razem chcieć być coraz lepszym:

Powiem ci, jak to wygląda. Tak jak ze wszystkim innym, gdybym obejrzał swój występ i stwierdził, że "o mój Boże, jestem niesamowity", to byłby to bardzo smutny dzień, ponieważ chcemy, by nasz następny projekt był jeszcze lepszy... To zresztą bardzo subiektywne odczucia, ponieważ oglądając samych siebie widzimy to, czego nie dostrzegają inni.

