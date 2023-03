Haunted Mansion - plakat i zwiastun filmu Disneya. Tak wygląda nowy Nawiedzony dwór

fot. materiały prasowe

Film The Haunted Mansion, który bazuje na doskonale znanej atrakcji z Disneylandu, w końcu daje o sobie znać. Długo czekaliśmy na jakiekolwiek aktualizacje w sprawie produkcji, ale nareszcie pojawiły się materiały promocyjne. Zarówno plakat, jak i zwiastun są już dostępne. W obsadzie znaleźli się: Jared Leto, Jamie Lee Curtis, LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Rosario Dawson i Danny DeVito. Za reżyserię odpowiedzialny jest Justin Simien.

Nawiedzony dwór - zwiastun

Sprawdźcie sami, jak prezentuje się pierwsze spojrzenie na tę obiecującą historię.

fot. materiały prasowe

The Haunted Mansion - fabuła

Samotna matka, chcąc rozpocząć nowe życie, przeprowadza się wraz z synem do przystępnej cenowo rezydencji w Nowym Orleanie. Szybko okazuje się, że posiadłość skrywa w sobie coś więcej. Desperacko szukając pomocy, kontaktuje się z księdzem, który z kolei prosi o wsparcie owdowiałego naukowca (nieudolnego eksperta od zjawisk paranormalnych), medium z Dzielnicy Francuskiej oraz zrzędliwego historyka.

Produkcja w reżyserii Justina Simiena nie jest pierwszym filmem opartym o znaną atrakcję. W 2003 roku do kin trafił komediowy horror Nawiedzony dwór, który wyreżyserował Rob Minkoff, a główną rolę zagrał Eddie Murphy. Niestety zebrał on same nieprzychylne głosy.

The Haunted Mansion - premiera w USA i w Polsce odbędzie się 28 lipca 2023 roku.