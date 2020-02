Hawaii 5.0 - koniec serialu po 10 latach! Jaki powód decyzji?

Amerykańska stacja CBS podjęła decyzję o końcu Hawaii 5.0. Obecnie emitowany 10. sezon serialu będzie razem ostatnim. 3 kwietnia 2020 roku zostanie wyemitowany w Stanach Zjednoczonych dwuodcinkowy finał serialu. Zakończy się on na 240. odcinku po 10 latach.

Jak donosi portal Deadline.com powodem decyzji jest stan zdrowotny Alexa O'Loughlina, który wciela się w Steve'a McGarretta. Aktor doznał wielu kontuzji podczas pracy nad serialem z uwagi na chęć uczestniczenia w scenach kaskaderskich. Jedną z nich było poważne uszkodzenie pleców, które doskwiera mu po dzień dzisiejszy. Zdaniem dziennikarzy to właśnie Alex O'Loughlin stwierdził rzeczowo, że nie jest w stanie fizycznie kontynuować tej przygody. Początkowo stacja CBS rozważała 11. sezon z Danno i nowym partnerem, ale ostatecznie wszyscy uznali, że to nie ma sensu i podjęto decyzję, że to odpowiedni moment na zakończenie serialu.

- Nigdy nie jest łatwo się żegnać z hitem, który kontynuował dziedzictwo wyjątkowego oryginału, jednocześnie budując własny styl. Od pierwszego odcinka Hawaii 5.0 było dla nas wielkim sukcesem. Dzięki niesamowitym talentom producentów, scenarzystów, obsady i ekipy, serial odgrywał kluczową rolę przez dekadę w naszej ramówce i pomógł nam stworzyć mocny piątkowy wieczór. Nie możemy być bardziej dumni z jego jakości, długości i jesteśmy wdzięczni wszystkim fanom za ich oddanie - mówi Kelly Kahl, szefowa CBS Entertainment.

Oglądalność 10. sezonu nadał jest bardzo dobra, więc to nie ma związku z decyzją producentów. CBS TV Studios zarabiało też krocie z praw do emisji w ponad 200 krajach.

Dodano w informacji, że w finale serialu pojawią się Alexa O'Loughlina (Victor Heese), William Sadler (John McGarrett) i Mark Dacascos (Wo Fat). Nie ma żadnych informacji o ewentualnych epizodzie Grace Park i Daniela Dae Kima, którzy odeszli z serialu wraz z 7. sezonem w kontrowersyjnych okolicznościach.