Hawaii 5.0 - Lance Gross w obsadzie. Może dołączyć na stałe

Hawaii 5.0 nadal stara się rozwijać. Stacja CBS ogłosiła, że Lance Gross dołączył do obsady w roli gościnnej. Zobaczymy go w dwóch finałowych odcinkach 10. sezonu, których światowa premiera odbędzie się 3 kwietnia. Dziennikarze zwracają uwagę, że ma on szansę dołączyć do stałej obsady w 11. sezonie. Wszystko pewnie zależy od tego, jak jego postać zostanie przyjęta przez widzów.

Gross wciela się w Lincolna Cole'a, bohatera wojennego i byłego żołnierza. Jest on dobrym człowiekiem, który pomaga wielu ludziom na wyspie, a to sprawia, że stał się celem niebezpiecznych ludzi. McGarrett i 5.0 chcą go uratować za wszelką cenę.

Prawdopodobnie twórcy chcą znowu wzmocnić ekipę bohaterów, która w 10. sezonie pożegnała się w Jerrym Ortegą (W tej roli Jorge Garcia). Niewykluczone, że być może podobna sytuacja spotka Iana Anthony'ego Dale'a w roli Adama, ponieważ jego wątek tak sugeruje. W między czasie do ekipy dołączyła Quinn grana przez Katrinę Law.

Przekonamy się w kwietniu 2020 roku.