Hawkeye - bohaterowie serialu MCU na nowych zdjęciach i nagraniach. Znamy kolejne nazwiska członków obsady!

Źródło: Marvel

Ekipa serialu Hawkeye niedawno weszła na plan. Już pierwsze zdjęcia potwierdziły to, o czym mówiło się od dawna, nikt jednak oficjalnie tego nie potwierdzał - w Kate Bishop wciela się Hailee Steinfeld. Dowiedzieliśmy się też, że Clint Barton (Jeremy Renner) będzie miał w produkcji problemy ze słuchem.

Teraz poznaliśmy kolejne nazwiska członków obsady! Wśród nich są: Vera Farmiga (zagra Eleanor Bishop, matkę Kate), Tony Dalton (jako Jack Duquesne, czyli Swordsman - antybohater, mentor Hawkeye'a), Alaqua Cox (jako Maya Lopez, czyli Echo, głuchoniema bohaterka kopiująca ruchy innych), a także Fra Fee (Kazimierz Kazimierczak/Clown) i Zahn McClarnon (William Lopez). Potwierdzono też udział Florence Pugh, która powróci do roli Yeleny.

Tymczasem do sieci trafiły kolejne zdjęcia dobrej jakości, na których możemy przyjrzeć się głównemu trio - Hawkeye'owi, Kate i Fuksowi (Lucky the Pizza Dog). Co ciekawe, za nimi znajduje się plakat upamiętniający Chiński Nowy Rok - 2025. To dwa lata po czasie akcji Avengers: Koniec gry.

https://twitter.com/JRennerNet/status/1334606945098018816

Na jednym z nagrań z planu możemy zobaczyć Cox-Echo, ćwiczącą język migowy z innym członkiem ekipy, na drugim zaś realizowanie jednej ze scen: