Hawkeye - reżyser ujawnia inspiracje Szklaną pułapką. Jeremy Renner o seansie Endgame

Od momentu ukazania się pierwszego zwiastuna serialu Hawkeye, fani porównywali tę produkcję do Szklanej pułapki. Zobaczenie Clinta Bartona uciekającego przed złymi gośćmi w Nowym Jorku podczas Świąt Bożego Narodzenia, mocno kojarzy się z kultowym filmem akcji z 1988 roku, który często żartobliwie określany jest najlepszym świątecznym filmem w historii. Jeden z reżyserów serialu, Rhys Thomas potwierdził, że była to oczywiście jedna z inspiracji.

Podczas wywiadu dla ComicBook.com zdradził, że fani Marvela mają rację, ale to nie jedyna inspiracja przy tworzeniu serialu. Okazuje się, że także dwie części Kevina samego w domu, jako produkcje dobrze czerpiące ze świątecznego klimatu i... Gremliny. W czym owe inspiracje będą się objawiać? Musimy poczekać na kolejne odcinki.

Jeremy Renner wciela się ponownie w Clinta Bartona. Podczas premiery serialu, zapytany został o jego ostatni występ na dużym ekranie w Avengers: Koniec gry. Renner ujawnił, że widział ten film tylko raz i nigdy więcej go nie obejrzy - nie dlatego, że mu się nie podoba.

Widziałem film podczas premiery, ale to był powód do świętowania dla nas wszystkich. Śmialiśmy się i płakaliśmy, było dużo emocji. Nigdy więcej tego nie obejrzę... to było trudne doświadczenie. Wszyscy byliśmy bandą szlochających i śmiejących się ludzi. To było cudowne, piękne doświadczenie do podzielenia się z fanami.

Uwaga! Poniżej znajdują się spoilery do 1. odcinka serialu Hawkeye.

Pierwszy odcinek rozpoczyna się od widowiskowej retrospekcji z 2012 roku, kiedy to Nowy Jork został zaatakowany w filmie Avengers. Wydarzenia pokazano nam oczami młodej Kate Bishop. Rhys Thomas w rozmowie z The Wrap zdradził kulisy odtworzenia tamtych wydarzeń.

Wszystko było nakręcone od nowa, z wyjątkiem jednego momentu, w którym Jeremy wyskoczył z budynku i tego ujęcia użyliśmy. Ale musieliśmy też kręcić z drugiej strony. Mieliśmy więc podwójne odtworzenie tego skoku. Miałem świetną okazję, aby spojrzeć na dokumenty z pierwszych Avengers, co było całkiem fajne.

Mamy też porównanie obu scen z filmu i serialu:

Nie tylko Hailee Steinfeld celebrowała na Instagramie premierę dwóch pierwszych odcinków serialu. Także piesek Jolt, który wciela się w Pizza Dog świętował ten dzień, przy okazji świętując swoje urodziny. Zobaczcie zdjęcie:

https://www.instagram.com/p/CWq5nPxPpuZ/?utm_source=ig_embed